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Sultangazi'de inşaat işçilerinin iskeleden düşme anı kamerada

3. Sayfa Haberleri

Sultangazi'de inşaat işçilerinin iskeleden düşme anı kamerada Yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı İstanbul Sultangazi'de bir binada yapılan tadilat çalışması sırasında inşaat iskelesinden yere düşen iki işçi yaralandı.

Sultangazi'de inşaat işçilerinin iskeleden düşme anı kamerada

Yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de bir binada yapılan tadilat çalışması sırasında inşaat iskelesinden yere düşen iki işçi yaralandı. Yaralı işçiler hastaneye kaldırılırken, işçilerin düşme anları ise kameraya yansıdı.

Olay geçtiğimiz perşembe günü saat 15.00 sıralarında Sultangazi 75. Yıl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan bir binanın dış cephesinde tadilat yapan 2 işçi inşaat iskelesinde dengelerini kaybederek yaklaşık 5 metreden beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edilirken, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise çevrede bulunan bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde iki çalışanın iskeleden düşerek beton zemine çakıldıkları, bir kişinin ayağa kalkıp bir kaç adım attıktan sonra yere düştüğü, diğerinin ise ayağa kalmaya çalıştığı, ancak kalkamayınca emekleyerek arkadaşının yanına gittiği ve vatandaşların yardımlarına koştuğu görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik - 3. Sayfa

Sultangazi İstanbul 3. Sayfa Haberler

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