Son dakika haber! Süleymanpaşa-Muratlı yolunda kaza: 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika haberine göre Tekirdağ'da Süleymanpaşa-Muratlı karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Tekirdağ'da Süleymanpaşa-Muratlı karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay, sabah saat 10.30 sıralarında Süleymanpaşa-Muratlı karayolu üzerinde ceza infaz kurumu önünde meydana geldi. İddiaya göre; Süleymanpaşa yönünden Muratlı istikametine doğru seyir halindeki bir alüminyum firmasına ait şirket aracı, dönmek isteyen hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araçtan toplam 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve Süleymanpaşa Jandarma ekipleri intikal etti. Yaralılardan 2'si ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken, hafif yaralı 1 kişi ise tedaviyi reddetti. Jandarma ekipleri yoldaki trafik akışını diğer şeritten verirken, çift taraflı yaralamalı trafik kazasına ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Tekirdağ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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