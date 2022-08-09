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Son dakika haber... Su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

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Son dakika haber... Su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberi... Muğla'nın Fethiye ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Durmuş Tunç'un kullandığı 48 AIL 846 plakalı otomobil, Kargı Mahallesi Karataş mevkisinde su kanalına düştü. Otomobilin su kanalına düştüğünü gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı merkezine bilgi vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 metrelik su dolu kanalda ters dönen otomobilde bulunan sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Merve Önder'in çıkarılamaması üzerine, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma timinden yardım istendi.

Olay yerine gelen dalgıçlar ekipleri ters dönen otomobilin içindeki sürücü Tunç ile yanında bulunan Öner'in cesedi çıkarıldı.

Tunç ve Önder'in cesedi, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otomobil ise vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fethiye Muğla su 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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