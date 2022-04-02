Son dakika haber: Solunum sıkıntısı çeken 6 aylık bebek ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Samsun'da solunum sıkıntısı çeken 6 aylık bebek, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ikamet eden 6 aylık Ş.K. adlı kız bebek, salonum sıkıntısı çekince ailesi tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan bebeğin Samsun Eğitim ve Araştırma Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevkine karar verildi.

Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter Vezirköprü ilçesine giderek bebeği alıp Samsun'daki hastaneye sevk etti. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa