Son dakika haber: Söke'deki orman yangınına günün ilk ışıkları ile müdahale başladı - Haberler

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Son dakika haber: Söke'deki orman yangınına günün ilk ışıkları ile müdahale başladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Söke'deki orman yangınına günün ilk ışıkları ile müdahale başladı AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangınına günün ilk ışıkları ile başlayan müdahale, yangın söndürme helikopterleri ve uçakları aracılığıyla da devam ediyor.

Söke'deki orman yangınına günün ilk ışıkları ile müdahale başladı AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangınına günün ilk ışıkları ile başlayan müdahale, yangın söndürme helikopterleri ve uçakları aracılığıyla da devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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