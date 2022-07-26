Son dakika haber: Söke'deki orman yangınına günün ilk ışıkları ile müdahale başladı Son dakika haberi... Söke'deki orman yangınına günün ilk ışıkları ile müdahale başladı AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangınına günün ilk ışıkları ile başlayan müdahale, yangın söndürme helikopterleri ve uçakları aracılığıyla da devam ediyor. Söke'deki orman yangınına günün ilk ışıkları ile müdahale başladı AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangınına günün ilk ışıkları ile başlayan müdahale, yangın söndürme helikopterleri ve uçakları aracılığıyla da devam ediyor. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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