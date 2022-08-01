Son dakika haber: Söke'de yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti Son dakika haberleri: Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen iş kazasında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti. Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen iş kazasında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çatıya beton blok yerleştiren Kemal Diloğlu (42), blokların kırılması ve emniyet halatının kopması sonucu 13 metrelik yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Talihsiz işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Organize Sanayi Bölgesi Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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