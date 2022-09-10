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Son dakika haberi! Sokak ortasında bıçaklandılar, taksi tutup hastaneye gittiler

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberine göre Sokak ortasında bıçaklandılar, taksi tutup hastaneye gittiler KOCAELİ - Kocaeli'de sokakta yürüyen 2 kişi, motosikletle geçen kişi ya da kişiler tarafından bıçakla yaralandı.

Sokak ortasında bıçaklandılar, taksi tutup hastaneye gittiler

KOCAELİ - Kocaeli'de sokakta yürüyen 2 kişi, motosikletle geçen kişi ya da kişiler tarafından bıçakla yaralandı. Yaralı 2 şahıs, taksi tutarak hastaneye gitti.

Olay, Kartepe ilçesi Arslanbey Mahallesi Akasya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sevgili oldukları iddia edilen Y.D. ve erkek arkadaşı U.G. yürürken motosikletle geçen kişi ya da kişiler tarafından sokak üzerinde bıçakla yaralandı. Motosiklet hızla olay yerinden uzaklaşırken yaralanan 2 şahıs ise taksiyle Kocaeli Devlet Hastanesi'nin yolunu tutarak tedavi altına alındı. Hastaneye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Motosikletteki şahıs ya da şahısları arama çalışmaları devam ederken bıçaklanan 2 kişinin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ekrem Ceylan - 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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