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Son dakika haber! Sokak ortasında kadını boğazından bıçaklayan şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Sokak ortasında kadını boğazından bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Antalya'da tartıştığı kadını boğazından bıçakla yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya'da tartıştığı kadını boğazından bıçakla yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Yenimahalle 2435 Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, Özkan G.(36) ile kız arkadaşı N.K. sokakta bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özkan G., bıçakla N.K.'yi boğaz ve boyun kısmından yaraladı. Kadın, bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, çığlıkları duyan vatandaşlar olaya müdahale etmek istedi. Elindeki bıçağı bırakmayan Özkan G., yerdeki N.K.'nin baş kısmını ayaklarının arasına alıp yanına kimseyi yaklaştırmadı. Vatandaşların tepkisi üzerine Özkan G., olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın ambulansa Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisine devam edilen N.K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Zeytinköy bölgesinde gözaltına alındı. Olay hakkında ifade vermeyen Özkan G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta da mahkemede de susma hakkını kullanan şüpheli 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya Kepez 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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