Son dakika haber | Soğuktan donmak üzere olan leylekler kamerada
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Soğuktan donmak üzere olan leylekler kamerada Bursa'da kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksi 1 derecelere düşmesiyle donmak üzere olan leylekler bir vatandaşın kamerasına takıldı.
BURSA (İHA) - Soğuktan donmak üzere olan leylekler kamerada
BURSA - Bursa'da kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksi 1 derecelere düşmesiyle donmak üzere olan leylekler bir vatandaşın kamerasına takıldı.
Kar yağışı Bursa'da etkisini gösterirken, hava sıcaklığı eksi 1 derece olarak ölçüldü. Nilüfer ilçesine bağlı Badırga Mahallesi'nde donmak üzere olan bir grup leylek, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşın leyleklerle olan konuşması ise güldürdü.