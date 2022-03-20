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Son dakika haber | Soğuktan donmak üzere olan leylekler kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Soğuktan donmak üzere olan leylekler kamerada Bursa'da kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksi 1 derecelere düşmesiyle donmak üzere olan leylekler bir vatandaşın kamerasına takıldı.

BURSA (İHA) - Soğuktan donmak üzere olan leylekler kamerada

BURSA - Bursa'da kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksi 1 derecelere düşmesiyle donmak üzere olan leylekler bir vatandaşın kamerasına takıldı.

Kar yağışı Bursa'da etkisini gösterirken, hava sıcaklığı eksi 1 derece olarak ölçüldü. Nilüfer ilçesine bağlı Badırga Mahallesi'nde donmak üzere olan bir grup leylek, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşın leyleklerle olan konuşması ise güldürdü.

Son dakika haber | Soğuktan donmak üzere olan leylekler kamerada

Son dakika haber | Soğuktan donmak üzere olan leylekler kamerada

Son dakika haber | Soğuktan donmak üzere olan leylekler kamerada

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa

Bursa, kar, 3. Sayfa, Haberler

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