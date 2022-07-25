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Son dakika haber... Sofra bezi silkelerken 13. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Sofra bezi silkelerken 13. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti Şikar teyzenin feci sonu Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde balkondan sofra bezi çırptığı sırada dengesini kaybeden yaşlı kadın, 13'üncü kattan beton zemine düşerek feci şekilde can verdi.

Sofra bezi silkelerken 13. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Şikar teyzenin feci sonu

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde balkondan sofra bezi çırptığı sırada dengesini kaybeden yaşlı kadın, 13'üncü kattan beton zemine düşerek feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tınaztepe Mahallesi Beyazşehir Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı bir binanın 13'üncü katında oğluyla beraber yaşayan Şikar Özuzun (70), sofra bezi çırpmak için balkona çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden talihsiz kadın, 13'üncü kattan düşerek, beton zemine çakıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Şikar Özuzun'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - 3. Sayfa

Kayseri 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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