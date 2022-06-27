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Son dakika haber | Siverek'te trafik kazası: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Siverek'te trafik kazası: 4 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, İrfan Ç. yönetimindeki 16 N 4343 plakalı otomobil, Siverek- Viranşehir karayolu 10. kilometresinde kontrolden çıktı. Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile Feride, Funda Nur ve İremsu Ç. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Viranşehir Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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