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Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyon ile minibüs çarpıştı, faciadan dönülen kaza 3 kişi yaralandı.

Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyon ile minibüs çarpıştı, faciadan dönülen kaza 3 kişi yaralandı.

Kaza Siverek-Şanlıurfa karayolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Özkan Ç'in kullandığı 60 FD 514 plakalı kamyon ile Mehmet Ali G. yönetiminde ki 06 BKY 117 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kaza sonucu minibüs şarampole devrilirken, sürücüler Özkan Çiçek, Mehmet Ali G ve minibüste bulunan Şeyhmus G, yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Ekipleri sevk edildi, yaralılar ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan karayolu, kaza yapan araçların çekilmesi sonucu tekrardan ulaşıma açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - 3. Sayfa

Siverek 3. Sayfa Haberler

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