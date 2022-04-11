Son dakika haber... Sivas'ta narkotik operasyonları hız kesmeden devam ediyor

Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken 34 şahıs hakkında işlem yapıldı

Sivas'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Son 14 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 80.82 gram Metamfetamin, 87.23 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 40 adet Sentetik Ecza Hap, 83 adet Ecstacy, 20.07 gram Esrar, 24.48 gram Hint Keneviri Tohumu, 1 adet ruhsatsız tüfek ve iki adet şarjör, 1 rulo alüminyum folyo ve 2 adet hassas terazi, 2 adet Tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 34 adet fişek, 4 adet narkotik madde kullanma aparatı, 6 bin 880 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirilmiştir.

Çalışmalarda 42 şahıs hakkında işlem yapılırken 4 şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Öte yandan 1 şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan 9 bin 410 TL idari para cezası uygulanarak ehliyetine 5 yıl süre ile el konuldu. - SİVAS