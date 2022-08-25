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Son dakika haber | Sivas'ta kaza biri çocuk 4 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber | Sivas'ta kaza biri çocuk 4 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Gürün ilçesi Pınarbaşı istikametinde meydana geldi. N.K. idaresindeki 34 EZV 110 plakalı Volvo marka otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik levhasına çarptıktan sonra bariyerin üzerine çıktı. Kazada sürücü ile araçta bulunan G.Ç.K.(44), M.K.(25) ve R.K.(10) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gürün Sivas 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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