Son dakika haber: Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

ŞARKIŞLA, SİVAS (İHA) - Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 17.30 sıralarında Şarkışla ilçesinde meydana geldi. Muhittin B. (27) yönetimindeki 58 NR 057 plakalı araç ile 27 B 2267 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa