Sivas haber: Sivas'ta baca oluğunda mahsur kalan yavru kediler böyle kurtarıldı
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Sivas habere göre Sivas'ta baca oluğunda mahsur kalan yavru kediler böyle kurtarıldıSİVAS Sivas'ta baca deliğinde mahsur kalan yavru kediler itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sivas'ta baca oluğunda mahsur kalan yavru kediler böyle kurtarıldı
SİVAS Sivas'ta baca deliğinde mahsur kalan yavru kediler itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre olay Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi yakınlarında bulunan bir kafede meydana geldi. Baca oluğundan kedi sesleri geldiğini duyanlar durumu hemen Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri baca oluğunun bir kısmımı balta yardımı ile kırarak yaramaz iki kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Daha sonra yavru kediler doğal yaşamına salındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - 3. Sayfa