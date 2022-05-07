Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç park halinde minibüse çarparak takla attı: Sürücü araçta sıkıştı

İSTANBUL Şişli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çıkıp, ardından park halinde minibüse çarparak takla attı. Aracın içinde sıkışan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi İstiklal Sokağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KN 2388 plakalı aracıyla seyir halinde olan sürücü, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüje çıktı, ardından park halinde minibüse çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Sürücünün, aracın içinde sıkıştığı görüldü. ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Kısa sürede sürücü sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza anını gören bir vatandaş, "Araç sağ taraftan kaçmayı düşündü refüjü görmeyince çarpıp takla attı. karşıdan geliyordum. Kaza gözümün önünde oldu. Yaralının bilinci açıktı. şok geçirmişti" dedi.