Sırp suç örgütü liderinin öldürülmesiyle ilgili 1 tutuklama daha 3. Sayfa Haberleri Ülkesinde kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Sırbistan'ın önde gelen organize suç örgütlerinden 'Skaljari' çetesinin lideri Jovica Vukotiç cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada 1 şüpheli daha tutuklandı. Ülkesinde kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Sırbistan'ın önde gelen organize suç örgütlerinden 'Skaljari' çetesinin lideri Jovica Vukotiç cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada 1 şüpheli daha tutuklandı. Ülkesinde kırmızı bültenle aranırken Sırbistan'ın önde gelen organize yeraltı örgütlerinden 'Skaljari' çetesinin lideri Jovica Vukotiç, 8 Eylül akşamında İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. 19 Eylül'de İstanbul merkezli 5 ilde yapılan seri operasyonlarda yakalanan ve adli makamlara sevk edilen 12 şüphelinin 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, bugün gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi daha yakalanmıştı. Sorgusu tamamlanan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sırbistan İstanbul Eylül 3. Sayfa Güncel Haberler

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