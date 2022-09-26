Son dakika haber | Şırnak'ta terör operasyonu: 3 gözaltı
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 3 kişi gözaltına alındı.
Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 3 kişi gözaltına alındı.
Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 19 - 25 Eylül 2022 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda toplam 3 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheli ilgili ilgili birimlere teslim edildi. - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa