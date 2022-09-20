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Son dakika haber: Şırnak'ta terör operasyonu: 10 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber: Şırnak'ta terör operasyonu: 10 gözaltı

Son dakika haberi... Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 10 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 12 - 18 Eylül tarihlerinde kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonlar neticesinde toplam 10 kişi gözaltına alındı. 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli ilgili birimlere teslim edildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Şırnak PKK 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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