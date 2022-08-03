Son dakika haber... Şırnak'ta mühimmat deposundaki patlama kamerada: 2 yaralı Son dakika haber... - Şırnak'ta mühimmat deposundaki patlama kamerada: 2 yaralı Şırnak'ta Çakır Söğüt Jandarma Tugay Komutanlığında mühimmat deposunda sayım sırasında patlama meydana geldi. - Şırnak'ta mühimmat deposundaki patlama kamerada: 2 yaralı ŞIRNAK - Şırnak'ta Çakır Söğüt Jandarma Tugay Komutanlığında mühimmat deposunda sayım sırasında patlama meydana geldi. Patlamada iki asker hafif yararlanırken, çıkan yangın kontrol altına alındı. Alınan bilgilere göre, Çakır Söğüt Jandarma Tugay Komutanlığında mühimmat deposunda sayım, bakım ve kontrol sırasında patlama meydana geldi. Patlamada iki asker hafif yararlanırken, çıkan yangın kontrol altına alındı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Melih Yiğit Şırnak Söğüt 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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