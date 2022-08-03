Son dakika haber | Sinop'ta trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı Son dakika haber... Sinop'ta meydana gelen kazada motosiklet otomobilin altına sıkışarak yaralandı. Sinop'ta meydana gelen kazada motosiklet otomobilin altına sıkışarak yaralandı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Gelincik Mahallesi Pervane yokuşunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. idaresindeki 34 HY 9499 plakalı motosiklet, önünde seyreden Y.P. yönetimindeki 57 KB 067 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet otomobilin altına sıkıştı ve sürücü F.K. ise yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sinop 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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