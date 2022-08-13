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Son dakika haber | Sinop'ta trafik kazası: 3 yaralı

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Son dakika haber | Sinop'ta trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haber... Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında havalimanı mevkisindeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol ayrımından çıkan 57 DL 579 plakalı otomobil ile yolda seyreden 18 DK 089 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası kullanılamayacak hale gelen iki otomobil de çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sinop 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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