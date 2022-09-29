Son dakika haber | Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri... Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Boyabat ilçesi Sanayi Kavşağı'nda, saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ş. hakimiyetindeki 37 PU 168 plakalı otomobil ile H.D.'nin kullandığı 57 DP 750 plakalı otomobil ışıklar mevkisinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri refüje çıkarak durabildi. Kazada araçlardaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Boyabat Sinop 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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