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Son dakika haber! Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haber! Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haber... Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sinop-Boyabat yolunun 18. kilometresi Derecuma mevkiinde meydana geldi. K.U. idaresindeki 34 EIK 581 plakalı otomobili, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan refüje çarparak yaklaşık 70 metre sürüklendi. Sürüklenen araç daha sonra şarampole girerek durabildi. Kazada araçta bulunan G.G.U. ve sürücü K.U. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Gerze Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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