Son dakika haber! Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Sinop'a meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

AYANCIK, SİNOP (İHA) - Sinop'a meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sinop, Ayancık istikameti Karacaköy mevkiinde saat 13.45'te meydana geldi. Sinop'tan Ayancık istikametine seyir halinde olan Selamettin Gül'ün kullandığı 57 EC 880 plakalı hafif ticari araç, yoğun sis dolayısıyla direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sol tarafındaki şarampole girdi. Kazada araçta bulunan Selamettin Gül ve Gülseren Gül yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karacaköy, Ayancık, Sinop, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title