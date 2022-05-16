Son dakika haber... Sinop'ta hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

SİNOP (İHA) - Sinop'ta motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Camikebir Mahallesi Demirci Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.İ.'nin kullandığı 57 AAR 549 plakalı motosiklet, dört yol ağzında Demirci Sokak'tan Nalbant Sokağa geçtiği sırada, Aslan Sokak'tan çıkan 57 AV 161 plakalı Ş.K.'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Meydana gelen kazada motosikletten savrulan R.İ. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı R.İ.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa