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Son dakika haber... Silahlı yağma suçundan aranan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Silahlı yağma suçundan aranan şahıs yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Aydın'ın Nazilli ilçesinde silahlı yağma suçundan 22 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde silahlı yağma suçundan 22 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Nazilli Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan titiz ve kapsamlı çalışmalar neticesinde; birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan (22 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına hükümlü) aranan İ.G. Dallıca Mahallesi'nde yakalandı. İ.G. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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