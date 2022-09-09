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Son dakika haber | Silahla yaralama olayının şüphelisi kovalama sonucu yakalandı

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Son dakika haber | Silahla yaralama olayının şüphelisi kovalama sonucu yakalandı

Son dakika haber: Samsun'da bir kişiyi silahla yaraladığı gerekçesiyle polis tarafından arandığı iddia edilen şüpheli, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Samsun'da bir kişiyi silahla yaraladığı gerekçesiyle polis tarafından arandığı iddia edilen şüpheli, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Olay, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 gün önce silahlı saldırıya uğrayan Ş.O. yaralandı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen S.D. ise kayıplara karıştı. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Ş.D.'yi yaşanan kovalama sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Samsun Fatih 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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