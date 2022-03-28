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Son dakika haber! Silahla tehdit suçundan aranan şahsı, jandarma devriyede yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Silahla tehdit suçundan aranan şahsı, jandarma devriyede yakaladı

Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarma ekiplerinin devriye gezdiği esnada 'silahla tehdit' suçundan aranan bir şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarma ekiplerinin devriye gezdiği esnada 'silahla tehdit' suçundan aranan bir şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kaş İlçesi, Kalkan mahallesinde 27 Mart Pazar günü gerçekleştirilen devriye esnasında M.Ş isimli şahsın silahla tehdit suçundan arama kaydı olduğu tespit edilerek yakalandı.

Olayla ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Elmalı T Kapalı Tipi Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Jandarma, 27 Mart, Antalya, 3. Sayfa, Haberler

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