Son dakika haber: Silahla kazara kendini vurdu Son dakika 3. sayfa haberine göre Samsun'da bir kişi arkadaşının tabancasının elinde patlaması sonucu kazara kendini elinden vurarak yaraladı. Samsun'da bir kişi arkadaşının tabancasının elinde patlaması sonucu kazara kendini elinden vurarak yaraladı. Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ç.(25) arkadaşına ait tabancayı eline aldığı sırada silahın kazara ateş alması sonucu kendi kendini sol elinden yaraladı. Yaralı şahıs özel araçla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziosmanpaşa Samsun Canik 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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