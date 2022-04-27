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Son dakika haber... Siirt'te kasten öldürme suçundan hükümlü şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Siirt'te kasten öldürme suçundan hükümlü şahıs yakalandı

Son dakika haberi: Siirt'te şüphe üzerine durdurulan şahsın GBT kontrolünde kasten öldürme suçundan arandığı belirlenen şahıs yakalandı.

SİİRT (İHA) - Siirt'te şüphe üzerine durdurulan şahsın GBT kontrolünde kasten öldürme suçundan arandığı belirlenen şahıs yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Şirvan ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan şüpheli İ.A.'nın GBT kontrolünde kasten öldürme suçundan 10 yıl hüküm yediği belirlendi. Gözaltına alınan şahsın gerekli işlemleri yapılmak üzere 10 Nisan Polis Merkezi Amirliğine götürüldüğü belirtildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Genel Bilgi Tarama, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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