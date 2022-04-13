Son dakika haber! Şiddet gören kadın, eşini jandarmaya 'ruhsatsız silahları' var diye ihbar etti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde iddiaya göre eşinden şiddet gören kadın, jandarma ekiplerini arayarak darp edildiğini ve evde ruhsatsız silahların olduğunu bildirdi. İhbar üzerine ekiplerin yaptığı aramada evde ateşli silahlar ve çok sayıda fişek ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kumluca ilçesi, Sarıcasu mahallesinde ikamet eden G.Ç. isimli kadın dün resmi nikahlı eşi A.Ç. isimli şahsın kendisini darp ettiğini ve evde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği olduğu yönünde ihbarda bulundu. Kumluca Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararı ile A.Ç. isimli şahsın Sarıcasu Mahallesi'nde ikamet ettiği evde yapılan aramada: 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca 1 adet 7,65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet yarı otomatik ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 1 adet çift kırma ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 1 adet tek kırma ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 12 cal çapında 800 adet av tüfeği fişeği, 36 cal çapında 60 adet av tüfeği fişeği, 9 milimetre çapında 740 adet tabanca fişeği, 7,65 milimetre çapında 242 adet tabanca fişeği, yaklaşık 10 gram ağırlığında esrar maddesi ile 3 gram ağırlığında kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa