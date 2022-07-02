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Son dakika haber! Seyyarların yer tartışması kanlı bitti: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Seyyarların yer tartışması kanlı bitti: 2 yaralı

Son dakika haberleri... Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyyarların yer tartışması sebebiyle bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyyarların yer tartışması sebebiyle bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 2 kişi yaralandı. Olay sonrası jandarma tarafından yakalanan 3 kişiden ikisi tutuklandı. Silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, hastane bahçesinde toplanan yakınları arasında tartışmalar yaşandı.

Olay, Kumköy turizm merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık ve seyyar satıcılık yapan, yer tartışması nedeniyle aralarında husumet olduğu bildirilen 2 grup arasındaki gerginlik silahlı saldırıyla sonuçlandı. Hasan D., Hakan D. ve Şahin D. araç ile seyir halindeyken aralarında husumet bulunan S.D., Y.D. ve Ö.D. isimli şahıslarla karşılaşınca av tüfeği ile araçlarına arkadan ateş ettiler. Arka camdan otomobilin içerisine giren saçmalar araçtaki S. D. ve Y.D. isimli şahısların yaralanmalarına neden oldu. Ateş açanlar olay yerinden otomobille kaçarken, yaralanan şahısların bulunduğu otomobil Hatipler Mahallesi girişinde terk edilmiş vaziyette bulundu. Otomobildeki yaralıların araçtaki üçüncü kişi tarafından hastaneye götürülüp aracın terk edildiği öğrenildi.

Yaralı şahıslar kaldırıldıkları Manavgat Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken yaralı yakınlarından oluşan kalabalık bir grup hastane önünde kendi aralarında taşkınlık yaşadı.

Diğer taraftan, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme, Kumköy Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri terk edilen otomobilde yapılan incelemelerin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın şüphelileri olan Hasan D., Hakan D. ve Şahin D. JASAT ve Kumköy Karakolu ekiplerince Sarılar Mahallesinde ikamette ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Antalya Tragger Kumköy 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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