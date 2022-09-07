Son dakika haber: Seyir halindeki otomobilin takla atma anı kamerada

Son dakika habere göre Arnavutköy'de bir otomobil seyir halindeyken takla attı.

Arnavutköy'de bir otomobil seyir halindeyken takla attı. Aracın takla attığı anlar bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. O esnada yolda başka birinin olmaması faciayı önlerken, sürücüsü de kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Hadımköy - Dursunköy yolunda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki aracın lastiklerinden biri su kanalının oluşturduğu boşluğa düştü. Boşluğa düşen lastik nedeni ile dengesi bozulan otomobil takla attı. Aracın takla attığı an bir güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Kaza anında yoldan başka bir aracın veya insanın geçmemesi muhtemel faciayı önlerken araç sürücüsü yara almadan kurtuldu.

(Batuhan Toprak /İHA)