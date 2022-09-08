Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Seydikemer'deki yangında, bir ev küle döndü

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber | Seydikemer'deki yangında, bir ev küle döndü

Son dakika haberler: Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kayabaş Mahallesi, Cami Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil U.'ya ait olduğu öğrenilen 2 katlı evde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına mahalleli de su tankerleriyle destek verdi. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışmaları ile son buldu. Şans eseri evde kimsenin bulunmadığı, yangının çıkış sebebinin de elektrik kablosu olduğu öğrenildi. Yangından dolayı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seydikemer Muğla Cami 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title