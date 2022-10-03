Son dakika haber... Seydikemer'de tarla için yengesini öldürüp intihar etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarla için yengesini av tüfeği ile öldüren şahıs aynı tüfekle intihar etti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarla için yengesini av tüfeği ile öldüren şahıs aynı tüfekle intihar etti.

Edinilen bilgilere göre; Boğalar Mahallesi'nde Hasan Türkmen (29), arazi anlaşmazlığı nedeniyle yengesi Döne Türkmen'i (60) av tüfeği ile ağır yaralayarak, kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Döne Türkmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kayıplara karışan Hasan Türkmen'i bulmak için Seki Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler, Türkmen'i evinin 800 metre uzağındaki kayalık alanda aynı tüfek ile intihar etmiş vaziyette buldu. Hasan Türkmen'in cenazesi cumhuriyet savcısı ile ekiplerin incelemesinin ardından, ön otopsi için Fethiye Devlet Hastanesine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA