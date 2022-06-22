Son dakika haber... Seydikemer'de orman yangını çıktı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Çaltıözü Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Rüzgarlı havanın hakim olduğu bölgede, yangını söndürmek için ekiplerin çalışma başlattığı öğrenildi. - MUĞLA
Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa