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Son dakika haber! Seydikemer'de kenevir operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber! Seydikemer'de kenevir operasyonu

Edinilen son dakika haberine göre Muğla İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde, Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesinde ikamet eden K.Ö.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde, Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesinde ikamet eden K.Ö. isimli şahsın ikametgahı ve eklentilerinde çok sayıda kenevir bitkisi ektiği ve satmak amacıyla müşteri arayışı içerisinde olduğuna dair alınan duyum üzerine evde arama yapıldı.

Yapılan aramada 133 kök dişi hint keneviri, bir miktar kubar esrar, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, bir miktar kenevir tohumu, üzerinde kubar esrar kalıntıları bulunan terazi ele geçirildi.

Operasyon sonucu ele geçirilen malzemeler ile birlikte şüpheli K.Ö. gözaltına alındı. K.Ö. işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seydikemer Jandarma Kenevir Muğla 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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