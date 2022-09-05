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Son dakika haber... Servis minibüsü biçerdövere çarptı; 2'si ağır 13 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Servis minibüsü biçerdövere çarptı; 2'si ağır 13 yaralı

Son dakika haberleri... Denizli'nin Çal ilçesinde dönmekte olan biçerdövere işçi taşıyan servis minibüsü süratle çarptı.

Denizli'nin Çal ilçesinde dönmekte olan biçerdövere işçi taşıyan servis minibüsü süratle çarptı. İlk müdahaleyi göreve giden sağlık ekiplerinin yaptığı kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Kaza, Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yolda sağda durduktan sonra dönmek isteyen Süleyman Ç. idaresindeki 03 14 18-010 plakalı biçerdövere, Burhan K. (54) kontrolündeki 20 NE 563 plakalı işçi taşıyan servis minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle biçerdöver yan yatarken, minibüs ise hurdaya döndü. Tam o esnada göreve giden sağlık ekipleri, hızla kazaya görüp ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yaralılardan 2'si ağır

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri servis aracında sıkışan şoför ve yanındaki yolcu konumundaki kişiyi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Servis aracında toplam 12 kişi, biçerdöverde ise sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen araçlar ekiplerin yardımıyla otoparka çekildi.

Öte yandan; kazada sıkışan servis sürücüsü ve yolcu konumundaki kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Denizli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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