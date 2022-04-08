Son dakika haber! Şehitler için dua edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Şehitler için dua edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Şehitler için dua edildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'un Bafra ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında şehitler için mevlit okutulup dualar edildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında şehitler için mevlit okutulup dualar edildi.

Büyük Cami'de düzenlenen Mevlid-i Şerif programı, kılınan cuma namazı ile son buldu. Polis ekipleri cami çıkışında vatandaşlara mevlit şekeri ve gülsuyu ikramında bulundu. İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temür, etkinliğe desteklerinden dolayı İlçe Müftülüğüne ve vatandaşlara teşekkür etti. - SAMSUN

Son dakika haber! Şehitler için dua edildi

Son dakika haber! Şehitler için dua edildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Samsun, Bafra, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title