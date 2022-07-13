Son dakika haber | Şehit asker mezarı başında anıldı Son dakika haberi... Samsun'un Bafra ilçesinde Şehit Jandarma Komondo Er Erhan Öztaş, mezarı başında dualarla anıldı. Samsun'un Bafra ilçesinde Şehit Jandarma Komondo Er Erhan Öztaş, mezarı başında dualarla anıldı. Şanlıurfa Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini ifa ederken13 Temmuz 1993 tarihinde operasyon dönüşü meydana gelen trafik kazası lsonucu şehit olan Jandarma Komondo Er Erhan Özdaş, şehadetinin 29. yılında Bafra Şehitliği'ndeki kabri başında dualarla yad edildi. Anma programına Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri ve şehidin yakınları katıldı. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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