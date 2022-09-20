Sarıyer Tünel'de kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı
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Sarıyer Tünel'de kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı Sarıyer Tünel'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı.
Sarıyer Tünel'de kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı
İSTANBUL - Sarıyer Tünel'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı. Kaza sonucu bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
Olay saat 17.00 sıralarında Sarıyer Tünel'de meydana geldi. İddiaya göre, 26 HF 418 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek tünel içinde takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu tünelde uzun kuyruklar oluştu. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.