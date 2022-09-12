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Son dakika haber... Sarıyer Kaymakamlığı'ndan silahlı çatışmaya ilişkin açıklama

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Sarıyer Kaymakamlığı'ndan silahlı çatışmaya ilişkin açıklama

Son dakika haberi: Sarıyer Kaymakamlığı, Sarıyer'de bulunan bir AVM'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Sarıyer Kaymakamlığı, Sarıyer'de bulunan bir AVM'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, yaralılardan 1'inin Türk vatandaşı, 5'inin de yabancı uyruklu şahıs olduğunu açıkladı.

Sarıyer Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizdeki bir AVM restoranında aralarında husumet bulunan iki farklı grup arasında silahlı çatışma çıkmıştır. Meydana gelen olayda hafif yaralanan 1 Türk vatandaşı ile 5 yabancı uyruklu şahıs çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmış olup, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sarıyer 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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