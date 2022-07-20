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Son dakika haber! Sarıyer'de yalnız yaşayan genç evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Sarıyer'de yalnız yaşayan genç evinde ölü bulundu

Son dakika 3. sayfa haberi... Sarıyer'de yalnız yaşayan genç, site çalışanı tarafından evinde asılmış halde ölü bulundu.

Sarıyer'de yalnız yaşayan genç, site çalışanı tarafından evinde asılmış halde ölü bulundu. Gencin annesi sinir krizi geçirdi.

Olay saat 09.30 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Yeni Mahalle'de bir site içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuz Behzat Kaşıkçıoğlu (30) site içerisindeki evinde yalnız yaşıyordu. Ailesi Kaşıkçıoğlu'na ulaşamayınca bir site çalışanı tarafından evinin kontrol edilmesini istedi. Görevli eve geldiğinde Kaşıkçıoğlu'nun evin içinde iple asılı halde olduğunu gördü. Ardından site çalışanı 112 acil servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrası Oğuz Behzat Kaşıkçıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri Kaşıkçıoğlu'nun evinde ve bahçesinde incelemelerde bulundu.

Annesi sinir krizi geçirdi

Acı haberi alarak olay yerine gelen anne sinir krizi geçirdi. Gencin yakınları anneyi güçlükle sakinleştirdi. İncelemelerin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaşıkçıoğlu'nu ölü halde bulan site görevlisi "Haber alamıyorduk, içeri girdim, cenazeyi gördüm. Polisi ve ambulansı aradım. Olan biten bu" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnceleme Sarıyer 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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