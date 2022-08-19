Son dakika haber | Sarıyer'de feci kaza: 1 ölü Son dakika haberler: Sarıyer'de feci kaza: 1 ölü Sarıyer'de hızını alamayan otomobil sürücüsü, bariyerlere çarptı. Sarıyer'de feci kaza: 1 ölü İSTANBUL - Sarıyer'de hızını alamayan otomobil sürücüsü, bariyerlere çarptı. Savrulan araçta sürücü Adem Akdan, otomobilde sıkışarak feci şekilde can verdi. Kaza, saat 03.00 sıralarında Sarıyer TEM Otoyolu Edirne istikameti Cendere yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 DGC 35 plakalı otomobil sürücüsü Adem Akdan (35), hızını alamayınca bariyerlere çarparak savruldu. Savrulan araçta sürücü Adem Akdan araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Akdan'ı sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, sürücü Akdan'ı sıkıştığı yerden yarım saatlik çalışmanın ardından çıkartırken sağlık ekiplerinin incelemeleri sonrası Adem Akdan'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sonrası lüks otomobil kullanılamaz hale geldi. Ambulansa bindirilen talihsiz adamın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazaya ilişkin çalışmaları sürüyor. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Altunbaş Sarıyer 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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