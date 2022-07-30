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Son dakika haber | Şanlıurfa'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haber | Şanlıurfa'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesinde meydana geldi. Özkan Bilici (32) yönetimindeki plakasız motosiklet, Halis S. kontrolündeki 73 FE 259 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Bilici, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bilici, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtulmayarak hayatını kaybetti. Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tır şoförü Halis S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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