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Son dakika haber! Şanlıurfa'da terörden aranan zanlı yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber! Şanlıurfa'da terörden aranan zanlı yakalandı

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya "yardım ve yakalık etme" suçundan aranması olan A.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma çerçevesinde, Karaköprü ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Ekipler, operasyon neticesinde A.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa Jandarma PKK 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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