Son dakika haber... Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kadını yunus polisi kurtardı Son dakika haberi... Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kadını yunus polisi kurtardı Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen kadın, yunus polisi tarafından kurtarıldı. Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kadını yunus polisi kurtardı ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen kadın, yunus polisi tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi GAP Vadisi Bulvarı'ndan geçen sulama kanalında yaşandı. Yardım isteyen bir kadın sesi duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye yönlendirilen Yunus ekipleri, korkuluklardaki bir beze tutunan ve boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtarmak için harekete geçti. Bir polis memuru, yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki demir korkuluktan atlayarak sulama kanalındaki kadını kurtardı. Korkuluklardan çıkarılan kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kadının kurtarılma anı, bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - 3. Sayfa Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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