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Son dakika haber | Şanlıurfa'da ev yangını korkuttu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber | Şanlıurfa'da ev yangını korkuttu

Edinilen son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın korkuya neden oldu. Alevlere teslim olan birçok malzeme kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Haliliye ilçesine bağlı Devteyşti Mahallesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bir evin çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede kıvılcımların eşyalara sıçramasıyla yangın büyüdü. İhbarla bölgeye giden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme çalışması başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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